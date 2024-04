Sydney Sweeney, una produttrice ci va giù pesante: 'Non è bella e non sa recitare'

Non c'è dubbio che a Hollywood Sydney Sweeney sia uno dei nomi del momento: la star di Euphoria sembra ormai lanciatissima verso una carriera luminosa e sta già saltando (con alterne fortune) di genere in genere, dalla commedia romantica all'horror, passando per il cinecomic. Non tutti, però, tessono le sue lodi.

Attesa prossimamente come protagonista del remake di Barbarella, Sweeney è infatti stata presa di mira da Carol Baum, produttrice di film come Buffy the Vampire Slayer (il film, non la serie!) e il remake de Il Padre della Sposa con Steve Martin.

Baum ha raccontato di aver visto Tutti Tranne Te durante un viaggio in aereo e di averlo trovato "inguardabile": "Ho chiesto alla mia classe: 'Spiegatemi questa cosa. Non è bella, non sa recitare. Perché va così forte?' [...] Quindi mi è stata posta la domanda: 'Se lei potesse realizzare un suo film a patto che ci sia lei, cosa farebbe?' E lì ho risposto: 'È un'ottima domanda. È difficile rispondere, tutti vogliamo che il nostro film venga realizzato, chi dice di no alla green light? Nessuno che io conosca'" sono state le sue parole. Sydney Sweeney avrà qualcosa da dire al riguardo o preferirà semplicemente godersi il successo? Staremo a vedere!

Su The Beekeeper - Dvd è uno dei più venduti di oggi.