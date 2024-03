Sydney Sweeney prende in giro Madame Web all'SNL: 'Sicuramente non mi avete vista lì'

Le star di Hollywood non vivranno la stessa routine quotidiana di noi poveri mortali, ma non abitano certo sulla Luna: attori e attrici sono ben consapevoli dei risultati dei loro lavori, e d'altronde un tonfo come quello di Madame Web sarebbe impossibile da ignorare anche trasferendosi su Marte! Sydney Sweeney, però, sa almeno come riderci su.

Protagonista con Dakota Johnson del film recensito da Hideo Kojima con appena 6 parole, la star di Euphoria ha infatti ironizzato sul clamoroso insuccesso di Madame Web con il suo monologo al Saturday Night Live durante la sua partecipazione come host al programma.

"Potreste avermi vista in Tutti Tranne Te o in Euphoria. Sicuramente non mi avete vista in Madame Web. Ma ho un nuovo film in uscita che s'intitola Immaculate. Interpreto una suora, quindi è un casting praticamente perfetto. Stasera, però, sono entusiasta del fatto che tutti potranno conoscere la vera me. Ho come l'impressione che la gente mi conosca solo come la tipa che in TV piange, urla e fa sesso. Certe volte anche tutte e tre le cose insieme" sono state le sue parole. E voi, fate parte dei pochi che hanno ammirato Sydney Sweeney nell'ultimo film Sony? Fatecelo sapere nei commenti mentre Madame Web continua a sprofondare al box-office!