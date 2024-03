Sydney Sweeney aggiorna sul remake di Barbarella: Edgar Wright sarà il regista?

Il remake di Barbarella con Sydney Sweeney è attualmente in lavorazione per Sony Pictures, ma quando uscirà esattamente e a che punto si trova la produzione? In queste ore, l'attrice di Euphoria e Tutti tranne te è tornata a parlare dell'atteso revival del cult con Jane Fonda.

Ospite per un'intervista con Josh Horowitz sul podcast Happy Sad Confused, la star è stata interrogato sullo status del remake di Barbarella, annunciato nel 2022, e ha confermato che, sebbene non ci siano stati molti aggiornamenti da allora, il progetto è ancora in lavorazione e che si tratta di un'opera che la interessa particolarmente per come racconta un personaggio femminile forte, indipendente e consapevole della sua sessualità: "Barbarella è un personaggio divertente da esplorare perché abbraccia pienamente la sua femminilità e la sua sessualità... è una cosa che trovo molto interessante. Inoltre amo la fantascienza e non vedo l'ora di scoprire come si evolveranno le cose da questo punto di vista."

Quando le sono state riferite le recenti indiscrezioni che vogliono il regista Edgar Wright alla guida del remake di Barbarella, Sydney Sweeney ha provato a sviare senza rispondere direttamente alla domanda, ma ha ammesso di averlo conosciuto personalmente qualche tempo fa.

In precedenza, la giovane attrice aveva dichiarato di voler incontrare Jane Fonda per prepararsi al ruolo di Barbarella.

