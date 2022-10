Sydney Sweeney ottiene il ruolo più sex-symbol della storia dei fumetti: sarà Barbarella!

La stella di Sydney Sweeney continua a brillare, e lo farà ancora una volta nel mondo dei cinecomix firmati Sony Pictures: stando a quanto rivelato in queste ore, infatti, la star di Euphoria e The White Lotus interpreterà Barbarella in un nuovo adattamento cinematografico.

Il film sarà basato sulla leggendaria serie di fumetti francese di Jean-Claude Forest, che venne già adattata per il grande schermo in un film del 1968 con protagonista Jane Fonda. Gli addetti ai lavori fanno sapere che il remake è ancora in fase di sviluppo e al momento non ha ottenuto né uno sceneggiatore né un regista, ma pare che la Sweeney assumerà anche il ruolo di produttore esecutivo. Senza alcun autore a bordo impossibile sapere qualche dettaglio aggiuntivo sul film o sulla sua trama, ma il cult del 1968 diretto da Roger Vadim racconta la storia di un'astronauta del 41° secolo che si propone di trovare e fermare lo scienziato malvagio Durand Durand, il cui raggio positronico minaccia di riportare il male nella galassia.

I rapporti tra la Sony e Sydney Sweeney si intensificano, dunque: l'attrice non solo avrà un ruolo nell'attesissimo cinecomix Marvel Madame Web, spin-off di Spider-Man nel quale reciterà al fianco di Dakota Johnson, ma ha anche recentemente firmato per produrre e recitare nel nuovo film The Registration. Di recente, l'attrice ha collaborato anche con Endeavour Content per produrre un adattamento televisivo di The Players Table.

Cosa vi aspettate dal nuovo Barbarella? Conoscete il film originale o il fumetto che lo ha ispirato? Ditecelo nei commenti.