Anche Sydney Sweeney agli Oscar 2024: l'attrice stupenda nelle foto del party

Gli Oscar 2024 si sono ormai conclusi. Sicuramente è stata una di quelle cerimonie che tutti i partecipanti, e non solo, ricorderanno a lungo. C'è stato spazio per l'ironia, ma anche per la commozione e la giusta dose di serietà. Di certo però una delle abitudini tipiche degli spettatori non è mancata: guardare i vip nei loro abiti sfarzosi!

Infatti, mentre vi invitiamo a conoscere tutti i vincitori degli Oscar 2024, c'è stato modo di ammirare in particolare il look sfoggiato dalla bella Sydeny Sweeney durante l'after party svoltosi poco dopo la fine della cerimonia dei premi.

La star infatti sfoggia un abito che le mette in risalto le forme del corpo senza essere eccessivo da un punto di vista stilistico. Di certo non sarà passato inosservato nemmeno a tutti coloro che erano lì presenti.

D'altronde è anche vero come, specie nell'ultimo periodo, l'attrice non abbia bisogno di questo per far parlare di sé. Tra il recente flop di Madame Web e la sua performance al fianco di Glen Powel nel film Netflix Tutti Tranne Te, c'è stato sicuramente modo di conoscere meglio quella che sembra essere a tutti gli effetti una delle nuove promesse della Hollywood contemporanea.

Voi che ne pensate? Avete visto l'ultima edizione degli Oscar?