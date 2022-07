Sydney Sweeney orgogliosa di essere sex symbol: 'Non rifiuterò le scene di nudo'

In una recente intervista promozionale Sydney Sweeney, star di Euphoria che i fan di Spider-Man ritroveranno nel prossimo film della saga intitolato Madame Web, ha dichiarato di essere estremamente orgogliosa dello status di nuova sex symbol conquistato nel giro di pochi anni.

Fresca di una storica doppia nomination agli Emmy per i suoi ruoli in White Lotus ed Euphoria della HBO, la stella nascente, 24 anni, si è seduta con The Hollywood Reporter per riflettere sulla sua fulminea ascesa nello star-system, discutendo anche le sue numerose scene di nudo: "La gente dimentica che, quando mi spoglio, sto interpretando un personaggio. Pensano, 'Oh, si spoglia sullo schermo, vuole essere una sex symbol'. Io non riesco a capire queste critiche. Non ho problemi con le scene di nudo e di certo non smetterò di farle, ma vorrei che ci fosse un modo più semplice per avere una conversazione normale sul ruolo degli attori in questo settore".

La star ha anche aggiunto che, ogni volta che lavora, "è come se entrassi nella vita di qualcun altro", il che la aiuta a concentrarsi sulla storia da interpretare piuttosto che sul fatto di essere nuda di fronte al cast e alla troupe.

Difficilmente, comunque, Sydney Sweeney avrà l'occasione di aumentare il suo numero di scene senza veli con Madame Web, nuovo cinecomix della Sony Pictures spin-off della saga di Spider-Man. Il film è atteso per il 6 ottobre 2023 e includerà nel cast anche Dakota Johnson, Isabela Merced e Emma Roberts.

