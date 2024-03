Sydney Sweeney è una maschera di sangue nel trailer finale dell'horror Immaculate

Dopo averci aggiornato sullo status del remake di Barbarella, che potrebbe essere diretto da Edgar Wright, la star Sydney Sweeney è protagonista del trailer finale di Immaculate, nuovo horror da lei interpretato e prodotto.

Il filmato, che come al solito potete trovare in calce all'articolo, è intitolato 'Holy Hell' e mostra un'irriconoscibile Sydney Sweeney ricoperta da una maschera di sangue: nella pellicola, un nuovo horror che riprende il sottogenere noto come nunsploitation, l'attrice di Euphoria e Tutti tranne te interpreta Cecilia, una suora americana che intraprende si trasferisce in un remoto convento nella campagna italiana, dove però la calorosa accoglienza delle altre suore si trasforma rapidamente in un incubo terrificante quando diventa sempre più chiaro ed inequivocabile che il convento nasconde un segreto sinistro e orrori indicibili.

Immaculate è diretto da Michael Mohan, che aveva già lavorato con Sydney Sweeney nell'ottimo thriller erotico The Voyeurs del 2021. La sceneggiatura è firmata da Andrew Lobel, mentre Sydney Sweeney guida il team di produttori insieme a Teddy Schwartzman, David Bernard, Jonathan Davino e Michael Heimler.

Il film esce questo week-end nelle sale cinematografiche nord-americane: dopo il grande successo della commedia romantica rated-r Tutti tranne te e il flop clamoroso di Madame Web, Sydney Sweeney riuscirà a riconquistare il botteghino e tornare in testa alle classifiche?

