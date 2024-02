Sydney Sweeney, meglio Madame Web o Tutti tranne te? 'Vedeteli entrambi!'

La popolarissima Sydney Sweeney è attualmente al cinema, sia negli Stati Uniti che in Italia, con due nuovi film, la commedia Tutti tranne te e il cinecomic Madame Web, spin-off del franchise di Spider-Man nel quale interprete Spider-Woman.

Visto il periodo festivo, con l'atmosfera del giorno di San Valentino che si trascinerà fino al weekend, l'attrice vi consiglia entrambi i titoli, secondo quella che gli americani definiscono 'double-bill', ovvero una doppia visione: "Voglio solo ringraziare tutti perché a noi è piaciuto realizzarlo", ha detto l'attrice alla première di Madame Web. “Le persone vogliono avere qualcosa che unisca tutti e che li faccia ridere o piangere, cantare o ballare o semplicemente avere quella sensazione di divertimento condivisa in comunità. È straordinariamente incredibile essere al cinema con due film, credo sia la double-bill perfetta!".

In Madame Web di Sony e Marvel, Sydney Sweeney interpreta Julia Carpenter, la componente di un trio di adolescenti (le altre sono interpretate da Isabela Merced e Celeste O'Connor) destinate a diventare supereroine e che la veggente Madame Web, interpretata da Dakota Johnson, dovrà proteggere da una mortale minaccia. In Tutti tranne te, invece, Sydney Sweeney interpreta una ragazza che si innamora di un conoscente dei suoi migliori amici, interpretato da Glen Powell, con il quale però entra presto in contrasto: il matrimonio delle loro amiche comuni li riunirà, per una commedia rated- super-divertente che è già diventata un fenomeno box office.

Quale dei due film con Sydney Sweeney scegliere?