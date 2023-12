Sydney Sweeney, dopo Madame Web un horror a sfondo religioso: arriva Immaculate!

Sydney Sweeney sarà protagonista di Immaculate: la star di Euphoria e The White Lotus, dopo un'incursione nell'universo Marvel con Madame Web e nella commedia romantica con l'atteso Anyone But You, passa all'horror religioso.

Immaculate, appena acquistato da Neon, era stato già annunciato a novembre e sarà diretto da Michael Mohan (The Voyeurs). Immaculate segue la storia di Cecilia (Sweeney), una fedele devota a cui viene offerto un nuovo posto in un illustre convento italiano. Il suo caloroso benvenuto in una campagna italiana da cartolina verrà presto interrotto dalla scoperta che la sua nuova casa nasconde alcuni segreti oscuri e terrificanti. Scritto da Andrew Lobel, nel cast ci saranno anche Simona Tabasco (The White Lotus), Alvaro Monte (Money Heist), Benedetta Porcaroli (Baby) e Dora Romano (The Hand of God).

Sydney Sweeney ha sviluppato il progetto insieme a David Bernad di Middle Child Pictures. Oltre a Sweeney e Bernad, Immaculate è prodotto da Jonathan Davino della Fifty-Fifty Films di Sweeney e da Teddy Schwarzan e Michael Heimler per Black Bear. John Friedberg e Christopher Casanova di Black Bear saranno produttori esecutivi, insieme a Will Greenfield.

Sweeney ha già recitato in alcuni horror, tra cui l'ultimo lungometraggio di John Carpenter The Ward, Nocturne di Prime Video, e Night Teeth, la commedia di vampiri targata Netflix. I progetti attuali di Sweeney includono un ruolo da protagonista in Madame Web accanto a Dakota Johnson, un remake di Barbarella e l'adattamento di The Registration. Non è ancora nota la data di uscita di Immaculate.