Sydney Sweeney, nell'horror Immaculate anche Benedetta Porcaroli: SXSW urla di terrore

In queste ore l'amata attrice Sydney Sweeney, fresca del successo di Tutti tranne te, si è recata ad Austin al festival SXSW per la prima mondiale di un film molto diverso dalla commedia romantica con Glen Powell, ovvero l'horror religioso Immaculate.

Prima della proiezione, un coro di suore vestite di rosso ha accompagnato l'ingresso in sala del pubblico con una serie di inni religiosi, tanto per distendere l'atmosfera e far rilassare i presenti: al termine del film, molti giornalisti hanno parlato di salti sulla sedia, urla e isteria più o meno generale suscitata da Immaculate. Non ci sono ancora recensioni né punteggi Rotten Tomatoes, ma almeno da queste prime reazioni è possibile che Sydney Sweeney abbia un'altra vittoria in tasca.

Per l'attrice si tratta di un progetto molto personale: ha fatto il provino per la prima volta per dieci anni fa, quando la sceneggiatura era ambientata in un collegio. Nel corso del tempo, il film è rimasto sempre con lei ed è cambiato tanto che ora la vede nei panni di una suora: "Ci abbiamo messo diversi anni, ma alla fine abbiamo capito che tipo di film doveva essere Immaculate", ha dichiarato l'attrice in conferenza stampa. "Abbiamo attinto da una sezione di film molto variegata, abbiamo recuperato molti classici del genere nunsploitation."

L'uscita di Immaculate negli USA è prevista per il 22 marzo, distribuito da Neon. Il film è diretto da Michael Mohan e scritto da Andrew Lobel, e segue la storia di Cecilia (Sydney Sweeney), una giovane suora a cui viene offerta la possibilità di trasferirsi in un illustre convento italiano: ma molto presto la protagonista scopre che la sua nuova casa nasconde alcuni segreti oscuri e terrificanti. Nel cast ci sono anche Benedetta Porcaroli, Simona Tabasco, Àlvaro Morte e Dora Romano.

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Immaculate.

Su Guardiani Della Galassia Vol. 3 - Bd è uno dei più venduti di oggi.