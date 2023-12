Sydney Sweeney e Glen Powell, i fan non resistono alla chimica delle due star

Nonostante la fresca smentita di Glen Powell, l'entusiasmo tra i fan dell'attore di Top Gun: Maverick e della collega Sydney Sweeney, protagonista della commedia romantica Tutti tranne te, non accenna a diminuire. Gli spettatori non sanno resistere alla chimica mostrata sul grande schermo tra di due interpreti.

Glen Powell ha smentito la storia con Sydney Sweeney ma ciò non è bastato per attenuare l'euforia dei fan, che vorrebbero che la narrazione fittizia del film abbia un legame anche con la realtà.

Durante il tour promozionale del film, Powell e Sweeney hanno letto alcuni commenti dei fan su TikTok ad un video nel quale Powell paragona il film a The Revenant mentre era su una barca con Sweeney.

"È il modo in cui si guardano" si legge tra i commenti. Altri commenti esprimono l'incredibile entusiasmo generato dalla coppia nel film:"Ogni annuncio con loro mi fa sentire come se stessi interrompendo qualcosa" oppure "Lei lo guarda con tanto amore, accidenti".



Un altro utente spiega che 'c'è così tanta tensione, non ce la faccio'. Tuttavia, i due attori hanno già chiarito di non aver intrapreso una relazione sentimentale.

I due sono buoni amici e avevano in corso altre relazioni durante le riprese; Sydney Sweeney è attualmente fidanzata mentre Glen Powell aveva una relazione con Gigi Paris durante la produzione.



Ecco quando esce in Italia Tutti tranne te, già disponibile alla visione negli Stati Uniti.