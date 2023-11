Sydney Sweeney e Glen Powell sono una coppia? L'attore risponde ai rumor

Ci ha pensato proprio Glen Powell a rispondere a queste voci, dopo le frasi di Sweeney di qualche settimana fa:"È una commedia romantica. Questo è ciò che la gente vuole! A me e Glen non interessa davvero. Ci divertiamo così tanto insieme e ci rispettiamo tanto. È un gran lavoratore ed io sono una gran lavoratrice" aveva specificato la star di The White Lotus. A Men's Health, Glen Powell ha dichiarato:"Quando sono successe tutte queste cose pubblicamente sembrava disorientante e ingiusto. Ma quello che sto realizzando ora è che si tratta soltanto di una parte di questo lavoro". Una risposta che sembra smentire categoricamente le voci circolate ultimamente; all'epoca delle riprese Powell aveva una relazione con la modella Gigi Paris , mentre Sydney Sweeney è attualmente fidanzata con l'uomo d'affari Jonathan Davino. Niente storia d'amore ma Sydney Sweeney ha una proposta da fare a Glen Powell nel trailer del film.

