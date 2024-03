Sydney Sweeney gioca a 'Fuck, Marry, Kill': 'Si, mi farei Michael Myers'

Sydney Sweeney ha fatto diversi film horror prima di diventare famosa, ma chiaramente il nuovo Immaculate ha un posto speciale nel suo cuore dato che è un progetto al quale ha lavorato personalmente per diversi anni: motivo per cui la campagna marketing del film è diversa da tutte le altre!

In queste ore, infatti, come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo Sydney Sweeney ha giocato al famoso 'Fuck, Marry, Kill', gioco di società che invita il partecipante a scegliere dei personaggi più o meno famosi col quale andare a letto, sposare oppure, beh, far fuori. Questa particolare versione del gioco, pensata ovviamente per sponsorizzare il nuovo horror Immaculate, è stata per forza di cose tutta incentrata sul genere horror, con l'attrice e produttrice Sydney Sweeney che, in compagnia della co-protagonista Simona Tabasco, è stata chiamata a scegliere tra alcuni dei nomi più noti del genere, come Chucky, Michael Myers, Norman Bates, Leatherface e Jack Torrence di Shining (che sembra essere molto popolare tra le donne).

Nella categoria degli assassini mascherati, composta da Leatherface della saga di Non aprite quella porta, Ghostface di Scream e Michael Myers del franchise di Halloween, entrambe le attrici hanno scelto di uccidere il primo, di sposare il secondo e di, beh, accompagnarsi con il terzo, sicuramente il meno chiacchierone del trio.

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Immaculate.

