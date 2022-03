Sydney Sweeney sarà Gatta Nera o Gwen Stacy in Madame Web? 5 ruoli perfetti per la star

La star di Euphoria Sydney Sweeney è entrata nel cast di Madame Web, il prossimo cinecomic dell'universo cinematografico della Sony Pictures basato sui fumetti di Spider-Man, ma al momento il suo ruolo è stato tenuto segreto.

E mentre è arrivata la conferma che Madame Web sarà il Doctor Strange della Sony, i fan si stanno domandano quale personaggio Marvel interpreterà Sydney Sweeny nel film con protagonista Dakota Johnson. Alcuni sperano in Gatta Nera, altri vogliono sbancare e optano per Gwen Stacy... ma vediamo insieme quali ruoli sarebbero perfetti per la star di Euphoria:

Gatta Nera : il ruolo in assoluto più richiesto dai fan, al punto che nelle ore successive all'annuncio della Sweeney nel cast di Madame Web la celebre 'gatta ladra' del mondo di Spider-Man è andata in trend topic su Twitter. La Sony cerca da anni di portare sul grande schermo il personaggio, con una Felicia Hardy apparsa in The Amazing Spider-Man 2 con Andrew Garfield e un progetto stand-alone attualmente in fase di sviluppo del quale però si sono perse le tracce. Recentemente, i rumor avevano dato Anya Taylor Joy in pole position per il ruolo di Gatta Nera.

Silver Sable : il film Sony dedicato a Gatta Nera avrebbe visto la partecipazione anche di Silver Sable, la famosa mercenaria Silvija Sablinova che dopo la morte di suo padre, diventa il leader del Wild Pack, un gruppo di mercenari a volte avversari o a volte alleati di Spider-Man.

Spider-Gwen : tutti i fan di Spider-Man vorrebbero Emma Stone come Spider Gwen nei futuri film Sony, specialmente per imbastire una storica reunion con Andrew Garfield possibile grazie alle nuove leggi cinematografiche del Multiverso, ma in alternativa Sydney Sweeny sarebbe un'ottima Gwen Stacy per Madame Web. Del resto ci si aspetta che il film con Dakota Johnson esplori in maniera significativa le realtà alternative, e come i fan di Spider-Man: Un nuovo universo sapranno già Spider-Gwen di viaggi interdimensionali ne sa qualcosa.

Charlotte Witter : Sydney Sweeney ha solo venticinque anni e l'aver scelto lei potrebbe tradire i piani per un 'investimento' per il futuro da parte di Sony, ma se l'attrice non volesse impegnarsi in una saga a lungo termine potrebbe semplicemente ricoprire il ruolo di villain (che, solitamente, in questi film fa una brutta fine). La scelta perfetta in questo caso ricadrebbe su Charlotte Witter, nipote della protagonista Cassandra Web e sorta di 'Donna-Ragno' in grado di assorbire i poteri degli altri supereroi.

Spider-Woman: Sony sta lavorando anche ad un film su Spider-Woman, che sarà diretto dall'attrice e regista Olivia Wilde. E se il progetto Madame Web fosse stato pensato per gettare le fondamenta del Multiverso di Spider-Man della Sony?

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti!