Sydney Sweeney: quali film ha fatto prima di diventare famosa?

Sydney Sweeney ad oggi è una delle attrici più note del mondo, grazie al successo della serie tv Euphoria e alla recente della commedia rated-r Tutti tranne te, ma che film ha fatto prima di diventare famosa?

Il primo in assoluto fu l'horror ZMD: Zombies of Mass Destruction, che IMDb segna come debutto assoluto dell'attrice sullo schermo: Sydney Sweeney, nata nel 1997, aveva circa 10-12 anni al momento delle riprese del film, nel quale interpretare una bambina zombi. Il suo secondo ruolo fu in un altro horror, ben più famoso però: The Ward di John Carpenter, con protagonista Amber Heard, titolo nel quale la futura star di Madame Web interpreta la versione più giovane del personaggio di Mika Boorem, Alice.

Negli anni successivi la ritroviamo poi anche in Spiders, The Martial Arts Kid e Stolen from Suburbia, quest'ultimo uno dei primi veri ruoli da protagonista di Sydney Sweeney in un lungometraggio, ma anche in The wrong daughter e soprattutto nel thriller erotico The Voyeurs, uno dei migliori esempi recenti di un genere cinematografico che sta pian piano scomparendo negli ultimi anni. Da ricordare, infine, i camei in Under the silver lake di David Robert Mitchell e in C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino.

