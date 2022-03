Sydney Sweeney oltre Euphoria: 5 film per scoprire la sua carriera al cinema

Dopo aver fantasticato sui 5 ruoli ideali per Sydney Sweeney in Madame Web, vi parliamo anche di alcuni film da recuperare assolutamente se conoscete la giovane attrice venticinquenne solo per i suoi ruoli televisivi di The Handmaid's Tale e Euphoria.

La star, che è apparsa anche nella mini-serie HBO Sharp Object con Amy Adams e nella serie campione di ascolti The White Lotus, ha infatti iniziato la sua carriera cinematografica nel 2009 e nel corso degli anni è apparsa in alcuni film letteralmente imperdibili: ve ne proponiamo 5 nella lita che trovate qui sotto.

The Ward di John Carpenter : nel thriller horror del maestro John Carpenter con protagonista Amber Heard, Sydney Sweeney, all'epoca tredicenne, interpreta la versione bambina del personaggio di Alice, uno dei fantasmi al centro della storia.

: nel thriller horror del maestro John Carpenter con protagonista Amber Heard, Sydney Sweeney, all'epoca tredicenne, interpreta la versione bambina del personaggio di Alice, uno dei fantasmi al centro della storia. Under the silver lake di David Robert Mitchell : nell'onirico noir soleggiato in cui Andrew Garfield citò Spiderman anni prima del ritorno in No Way Home compare anche la nostra Sydney Sweeney: si tratta di uno dei film più sottovalutati e 'passati in sordina' dello scorso decennio, quindi fatevi un favore e correte a recuperarlo!

: nell'onirico noir soleggiato in cui Andrew Garfield citò Spiderman anni prima del ritorno in No Way Home compare anche la nostra Sydney Sweeney: si tratta di uno dei film più sottovalutati e 'passati in sordina' dello scorso decennio, quindi fatevi un favore e correte a recuperarlo! C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino : ebbene si, forse non ve la ricordate ma Sydney Sweeney ha avuto una parte anche nell'acclamato nono film di Quentin Tarantino, nominato a dieci premi Oscar e premiato con due statuette. Interpretò il ruolo di 'Snake', alias per Dianne Lake, una delle ragazze della famiglia Manson.

: ebbene si, forse non ve la ricordate ma Sydney Sweeney ha avuto una parte anche nell'acclamato nono film di Quentin Tarantino, nominato a dieci premi Oscar e premiato con due statuette. Interpretò il ruolo di 'Snake', alias per Dianne Lake, una delle ragazze della famiglia Manson. Nocturne di Zu Quirke : horror della Blumhouse realizzato in esclusiva per Prime Video, disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma.

: horror della Blumhouse realizzato in esclusiva per Prime Video, disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma. The Voyeurs di Michael Mohan: un thriller erotico da non perdere, disponibile sempre su Prime Video in esclusiva e letteralmente ossessionato dall'atto del guardare, al punto da trasformare i suoi personaggi in oggetti da osservare da lontano: rimasticazione di Hitchcock e soprattutto De Palma, ma un film molto raro nel pudico cinema di oggi.

In chiusura vi ricordiamo che Madame Web è considerato il Doctor Strange della Sony: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.