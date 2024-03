Sydney Sweeney come Power Girl è sicuramente la cosa più bella che vedrete questo week-end

Dopo aver giocato a Fuck, Marry, Kill per il nuovo horror Immaculate, l'amatissima attrice Sydney Sweeney è stata la musa ispiratrice di una bellissima nuova fan-art che la immagina nei panni della supereroina DC Power Girl.

L'immagine è disponibile nel post in calce all'articolo ed è firmata dall'artista Davi Alves, che immagina Sydney Sweeney nei panni di Power Girl con lo stesso stile grafico retro di diverse fan-art pubblicate da James Gunn per presentare i personaggi secondari del suo nuovo film Superman, il primo del DCU: la fan-art vede Power Girl in piedi di fronte ad uno sfondo bianco mentre flette i muscoli del braccio e sorride allo spettatore.

Per chi non lo sapesse, nei fumetti DC Power Girl è una versione alternativa di Supergirl, una 'variante' - per così dire - proveniente da Terra-Due (un universo fittizio parallelo a quello principale del mondo DC) che differisce da Supergirl per età, carattere, stile di combattimento e perfino identità segreta. Se o quando il DCU dovesse iniziare a pensare al Multiverso come i colleghi della Marvel, Sydney Sweeney sarebbe certamente perfetta per Power Girl, dato che come sappiamo il ruolo di Supergirl è già stato assegnato a Milly Alcock di House of the Dragon.

Recentemente Sydney Sweeney è stata protagonista di Madame Web, sfortunato flop di Sony Pictures spin-off della saga di Spider-Man, e prossimamente sarà vista nei panni di un altro personaggio dei fumetti, Barbarella, nel film in lavorazione sempre per Sony.

Diabolik - Chi Sei? - Dvd è uno dei più venduti oggi su