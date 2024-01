Sydney Sweeney ha amato i costumi di Madame Web: 'Mi sono sentita una supereroina'

Abbiamo spesso sentito parlare dei costumi indossati dalle star di Marvel Cinematic Universe e dintorni come di un enorme fastidio in termini di comodità: non è di quest'avviso Sydney Sweeney, che sembrerebbe aver adorato l'aver potuto indossare costumi del genere in occasione della sua partecipazione a Madame Web.

Il film che potrebbe modificare la storica frase dello zio Ben di Spider-Man ha vede infatti la star di Euphoria e Tutti Tranne Te affiancare Dakota Johnson nei panni di una delle protagoniste: un'occasione che pare aver entusiasmato Sweeney anche sotto l'aspetto delle varie prove costume, almeno stando alle sue parole.

"Hanno fatto delle misurazioni 3D dei nostri corpi, poi ci hanno mostrato degli schizzi e io ero tipo: 'Oh mio Dio, è fantastico!', perché c'erano questi schizzi in 3D dei nostri volti. Poi quando ho potuto indossare il costume, mi sono... Mi sono sentita davvero una supereroina, è stato fantastico" ha raccontato una Sweeney evidentemente tutt'altro che pentita di aver preso parte alla cosa.

Insomma, l'attrice che a breve vedremo nell'horror Immaculate sembrerebbe essersi divertita un mondo sul set del film Sony: sarà abbastanza da riuscire a superare la delusione per un flop sempre più probabile di Madame Web? Staremo a vedere nelle prossime settimane!