Swiper la Volpe fa la sua apparizione nel nuovo trailer di Dora e la Città Perduta

A tre mesi dal primo trailer ufficiale di Dora e la Città Perduta, adattamento cinematografico in live-action del cartone animato educativo per bambini D'ora l'Esploratrice, la Paramount Pictures ha pubblicato un nuovo e trailer del film che vede nei panni della protagonista Isabela Moner (Soldato, Transformers: L'ultimo Cavaliere).

La storia di Dora e la Città Perduta seguirà la giovane esploratrice figlia di una coppia di avventurieri e archeologi trasferirsi in città, questo dopo essere sempre vissuta nella giungla insieme ai suoi genitori, che partiti per una nuova missione alla volta di una Città d'Oro Inca lasciano la figlia dagli zii. Qui Dora affronterà il liceo e tutte le criticità dell'adolescenza urbana, ma il suo spirito avventuriero la porterà ben presto a guidare la sua scimmietta Boots, il cugino Diego e altri amici in una missione per salvare i genitori rapiti e il mistero legato alla Città Perduta Inca.



Dora e la Città Perduta vede nel cast anche Michael Pena, Eva Longoria, Eugenio Derbez e Tamuera Morrison. Ci saranno anche due doppiatori d'eccezione: Danny Trejo come voce di Boots e il grande Benicio Del Toro come voce di Swiper la Volpe, che vediamo per la prima volta in questo nuovo trailer e che nel cartone animato è la principale antagonista di Dora, anche se spesso è un'alleata.



Il film uscirà in Italia il prossimo 26 settembre.