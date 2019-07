Sweet Girl: Jason Momoa protagonista del nuovo film action distribuito da Netflix

IndieWire riporta che la star di Aquaman e Game of Thrones Jason Momoa sarà il protagonista di Sweet Girl, nuovo film Netflix che segnerà il debutto alla regia di Brian Andrew Mendoza.

Il progetto sarà un action incentrato su un padre (Momoa) che dovrà proteggere la sua unica figlia mentre cerca di vendicare l'omicidio di sua moglie. Si tratta della terza collaborazione fra Momoa e Mendoza dopo Braven - Il Coraggioso (film per il quale il regista ha lavorato come direttore della fotografia) e la serie tv Frontiera, disponibile sempre su Netflix.

I due produrranno il film insieme a Brad Peyton e Jeff Fierson della ASAP Entertainment, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Gregg Hurwitz e Philip Eisner.

Vi ricordiamo che Jason Momoa tornerà in Aquaman 2 per vestire nuovamente i panni di Arthur Curry: l'atteso sequel del film Warner Bros. e DC Films per l'etichetta Worlds of DC arriverà a dicembre 2022, ma sarà anticipato dallo spin-off horror The Trench: al momento non è chiaro se nel film, la cui data di uscita è ancora sconosciuta (ma anticiperà Aquaman 2), ci sarà spazio anche per Momoa e Amber Heard, interprete di Mera, la dolce metà del supereroe.

Per altre informazioni scoprite come Jason Momoa è stato attaccato sui social per via di alcune foto nelle quali mostrava un fisico "normale" rispetto alla sua solita silhouette statuaria.