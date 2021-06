Sweet Girl, Jason Momoa protagonista delle nuove immagini del film originale Netflix

Netflix ha pubblicato online via Twitter alcune nuove immagini ufficiali dell'annunciato e atteso Sweet Girl, nuovo action thriller originale del colosso dello streaming di Reed Hastings che vedrà come grande protagonista l'impegnatissimo Jason Momoa, che possiamo anche ammirare nelle foto che trovate in calce alla notizia.

Il film, che uscirà su Netflix a partire dal prossimo 20 agosto, vede Jason Momoa nei panni di Cooper, un marito devastato che ancora soffre per la morte di sua moglie: l'uomo giura di fare giustizia e farla pagare alle persone responsabili, ma la sua sete di vendetta rischierà di mettere in pericolo sua figlia, l'unica famiglia che gli è rimasta. I due protagonisti sono ritratti in una cupa foresta notturna nell'immagine in calce all'articolo.

Diretto da Brian Andrew Mendoza, al suo debutto alla regia, e scritto da Philip Eisner, Gregg Hurwitz e Will Staples, Sweet Girl include nel cast anche Manuel Garcia-Rulfo, Raza Jaffrey, Adria Arjona, Justin Bartha, Lex Scott Davis e la star del Marvel Universe Marisa Tomei.



Rivedremo prossimamente Jason Momoa anche nei panni del Re di Atlantide nell'attesissimo Aquaman: The Lost Kingdom di James Wan e nella seconda stagione di See su AppleTV+, questo volta faccia a faccia con Dave Bautista.



