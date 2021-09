Swan Song: svelata la data d'uscita del film Apple di Mahershala Ali, sarà anche al cinema

Mahershala Ali è il protagonista di Swan Song, nuovo film originale del servizio di streaming on demand Apple TV+ per nel quale è stata appena svelata la data d'uscita ufficiale.

Apple Original Films ha annunciato che l'attesissimo dramma dal cast stellare uscirà nei cinema e in tutto il mondo su Apple TV+ venerdì 17 dicembre: interpretato dal due volte premio Oscar Mahershala Ali, che ne è anche produttore, dall'otto volte candidata all'Oscar Glenn Close e dalla candidata all'Oscar Naomie Harris, con la vincitrice del Golden Globe Awkwafina e il candidato al Golden Globe Adam Beach, Swan Song è ambientato in un futuro molto vicino futuro ed è raccontato attraverso gli occhi di Cameron (Mahershala Ali), marito e padre amorevole, a cui è stata diagnosticata una malattia terminale; quando il suo medico (Glenn Close) gli prospetta una soluzione alternativa al fine di proteggere la sua famiglia dalla sofferenza, si troverà davanti a un bivio.

Il film è diretto dal regista premio Oscar Benjamin Cleary, che è anche autore della sceneggiatura originale, ed è prodotto da Anonymous Content e Concordia Studio. Tra i prossimi attesissimi film originali di Apple TV+ ricordiamo lo sci-fi Finch, interpretato dal vincitore dell'Oscar Tom Hanks, Emancipation del regista Antoine Fuqua con protagonista il candidato all'Oscar Will Smith, e ovviamente Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Mahershala Ali prossimamente debutterà nel Marvel Cinematic Universe con un ruolo da protagonista nel reboot di Blade.

Per altri approfondimenti guardate la prima foto ufficiale di Finch.