Swan Song: Mahershala Ali protagonista del nuovo film di Apple TV+

Secondo quanto confermato da Variety, Mahershala Ali ha firmato per la parte da protagonista in Swan Song, film pensato e prodotto per essere diffuso sulla piattaforma digitale Apple TV+, nella quale arriverà prossimamente.

Il due volte Premio Oscar sarà diretto da Benjamin Cleary, che è anche autore della sceneggiatura del film. Cleary compirà in questo modo il suo esordio dietro la macchina da presa per un lungometraggio, avendo avuto finora solo esperienza come regista e sceneggiatore di cortometraggi, dei quali l'ultimo è Glimpse, attualmente in post-produzione; il suo precedente lavoro, Stutterer, risalente al 2015, ha vinto il Premio Oscar per il miglior cortometraggio.

La storia di Swan Song sarà ambientata in un futuro prossimo e mostrerà fino a dove si può spingere una persona e cosa si è disposti a sacrificare per rendere più felice la vita delle persone che amiamo. Purtroppo, non conosciamo ulteriori dettagli sulla produzione, ma il regista ha dichiarato in merito all'idea del film: "Stavo sviluppando Swan Song da un po' di tempo e quando ho avuto l'occasione di parlarne con Apple è stato immediatamente chiaro che avevano capito la mia visione. Una volta che Mahershala ha acconsentito a far parte del progetto ho capito subito che avevamo tra le mani qualcosa di veramente speciale. Poter realizzare questo film con Mahershala e Anonymous Content per Apple è davvero un sogno".

Proprio i produttori di Anonymous Content, Adam Shulman e Jacob Perlin, hanno aggiunto: "Benjamin Cleary è un talento raro che sa come descrivere le emozioni umane nel suo cinema in un modo che rievoca molti dei film grandiosi che sono nati grazie ad Anonymous Content come Se mi lasci ti cancello ed Essere John Malkovich. Siamo incredibilmente grati di avere la possibilità di lavorare con Mahershala Ali e Ben a questo progetto, che sarà in grado di far riflettere e che siamo certi darà il via a molte belle conversazioni".

Dopo aver vinto il suo secondo Oscar con Green Book e partecipato all'adattamento di Alita: Angelo della Battaglia di Robert Rodriguez, Ali sarà prossimamente Blade nella nuova versione del personaggio realizzata dai Marvel Studios.