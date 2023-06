Swamp Thing: svelato l'attore in pole position per il film diretto da James Mangold?

Dopo gli ultimi aggiornamenti sul casting di Superman: Legacy e le novità su The Batman: Parte Due, torniamo nel mondo targato DC Studios per alcune preziose indiscrezioni su Swamp Thing, uno dei primi film del DCU affidato al regista James Mangold.

Le voci di corridoio di queste ore, infatti, anticipano che il protagonista di Swamp Thing sarà Bill Skarsgård, celebre attore di It visto recentemente in John Wick: Capitolo 4 nei panni del temibile nuovo avversario dell'action-man interpretato da Keanu Reeves. Nei giorni scorsi il suo nome aveva preso a circolare per un 'progetto DCU non specificato', cosa che aveva fatto scattare sull'attenti i fan che attendono novità per i tanti titoli già annunciati da James Gunn e Peter Safran come The Authority, Superman: Woman of Tomorrow o Batman: The Brave & The Bold, ma adesso il noto insider Jeff Sneider ha fatto sapere che l'attore svedese, figlio di Stellan Skarsgård e fratello di Alexander e Gustaf Skarsgård, è apparentemente in pole position per ottenere il ruolo di Alec Holland, aka Swamp Thing.

Al momento comunque non è dato sapere se Skarsgård sia effettivamente in trattativa per la parte o se sia il principale obiettivo dello studio, ma vale la pena notare che potrebbe essere ancora un po' presto per il casting di Swamp Thing: del resto l'impegnatissimo Mangold, che si prepara a lanciare il suo nuovo film Indiana Jones e Il quadrante del destino a partire dal 28 giugno prossimo, nel corso dell'estate inizierà le riprese dell'atteso film biografico su Bob Dylan con protagonista Timothée Chalamet ed è stato recentemente annunciato da Lucasfilm come regista di uno dei nuovi tre film della saga di Star Wars, conosciuto come Star Wars: Dawn of Jedi.

Come molti dei titoli DCU annunciati, Swamp Thing non ha una data d'uscita: rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.