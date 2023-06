Swamp Thing, parla James Mangold: 'Lo vedo come un horror gotico, non una saga'

Mentre online si mormorano i primi nomi per il casting di Swamp Thing, il regista e sceneggiatore James Mangold ha avuto modo di offrire qualche anticipazione sul suo primo cinecomix realizzato per i DC Studios di James Gunn e Peter Safran.

Nel corso di una recente intervista promozionale in vista dell'uscita di Indiana Jones e Il quadrante del destino, infatti, l'autore ha anticipato che il suo Swamp Thing sarà un vero e proprio horror gotico, visto più come un film 'stand-alone' che come uno dei tanti capitoli di un franchise più ampio. "Anche se sono certo che la DC vede Swamp Thing come un franchise, io lo vedo più come un film horror gotico molto semplice e scarno incentrato sulla figura tragica di questo uomo/mostro", ha detto Mangold a Variety. Inoltre, per quanto riguarda la storia, Mangold anticipa di aver "inseguito per anni la possibilità di affrontare i temi di Frankenstein", e che questo film finalmente gliene darà la possibilità.

Ricordiamo che Swamp Thing non ha ancora una data d'uscita, ma farà parte della prima line-up del Capitolo Uno del DCU, intitolato 'Gods & Monsters': il regista, oltre ad essere impegnato per l'uscita del suo ultimo film Indiana Jones e Il quadrante del destino, si sta inoltre preparando ad iniziare le riprese dell'atteso film biografico su Bob Dylan con protagonista Timothée Chalamet, che partiranno quest'estate, e ad esordire anche nel mondo della saga di Star Wars, con Lucasfilm che lo ha recentemente annunciato come regista di uno dei nuovi tre film del franchise, conosciuto attualmente come Star Wars: Dawn of Jedi.

Rimanete con noi per tutte le prossime novità.