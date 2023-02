Swamp Thing, James Mangold in trattative per la regia del film DC Universe!

Sono ore frenetiche per il DC Universe: James Gunn e Peter Safran sono impegnati in questi giorni a programmare il Capitolo 1 del franchise a cui toccherà risorgere dalle ceneri dei vari DC Extended Universe e Snyderverse, e per riuscire nel loro intento i due avranno bisogno anche dell'apporto di "seconde linee" come Swamp Thing.

Tra i vari film annunciati per il Capitolo 1 del DC Universe, infatti, troviamo anche il primo lungometraggio dedicato alla creatura apparsa per la prima volta su carta nel 1971 nell'ambito della serie House of Secrets: ma a chi toccherà il compito di dar vita per la prima volta sul grande schermo all'uomo risorto dopo il suo stesso omicidio grazie al misterioso intervento di una palude?

A saltar fuori pochi minuti fa è stato il nome di uno che, con i cinecomic, ha già dimostrato di saperci fare: stiamo parlando di James Mangold, che poco fa ha pubblicato su Twitter un'immagine che ritrae proprio la mostruosa creatura targata DC! Mangold, come ricorderete, è già stato visto all'opera sul fronte opposto con l'ottimo Logan, da molti considerato uno dei migliori cinecomic di casa Marvel.

Il regista di Indiana Jones e la Ruota del Destino sarebbe dunque in trattative per sedersi dietro la macchina da presa in uno dei film a cui toccherà spingere il neonato DC Universe verso un futuro luminoso: sarà la scelta giusta? Lo scopriremo (presumibilmente) tra qualche tempo! Qui, intanto, trovate la nostra recensione della sfortunata serie su Swamp Thing distribuita da Amazon.