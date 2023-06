Swamp Thing, ci sarà un cambiamento nelle origini del personaggio: parola di Mangold

James Mangold sembra avere le idee chiarissime: il nuovo film di Swamp Thing avrà una sfumatura gotica, ma non solo: le origini del personaggio non incontreranno la storia del fumetto.

Una dichiarazione, quella del regista del nuovo film DC, che potrebbe non incontrare il consenso degli affezionati ai fumetti. Swamp Thing rappresenta la rinascita di un uomo, lo scienziato Alec Holland che rimane ucciso in un complotto e salvato proprio dalla palude che lo trasforma nella creatura Swamp Thing. Accantonata la storia originale, come riuscirà Mangold a rimaneggiare il materiale originale?

"La mia idea è un film horror noir e misterioso su un ragazzo che si sveglia ed è diventato Swamp Thing - ha detto Mangold nel corso del podcast Happy Sad Confused - ma si chiede come sia arrivato a diventare questa creatura e chi sia stato a renderlo così. Quindi sto immaginando una specie di film horror noir che segue una creatura che non può essere vista mentre cerca di ricostruire da frammenti di memoria, tenta di capire cosa è successo e chi è stato".

Il nuovo film dei DC Studios è ancora in fase di sviluppo: non è c'è ancora un cast ufficiale, ma rumor indicano già un nome per interpretare Alec Holland, nè una data di uscita.

