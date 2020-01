Swallow è il trailer più inquietante che vedrete oggi: la trama del film vi disgusterà

La IFC Films ha pubblicato il trailer ufficiale di Swallow, un nuovo horror del circuito indipendente con protagonista Haley Bennett che è stato presentato al Tribeca Film Festival.

Il filmato, che come al solito potete comodamente "gustarvi" all'interno dell'articolo, inizia mostrando una donna che ha una relazione con un uomo benestante. Sta facendo del suo meglio per assicurarsi che sia felice, e all'inizio le cose sembrano abbastanza normali, ma poi si scopre che lei è rimasta incinta. Questa notizia fa scattare dentro di lei un meccanismo di autodifesa piuttosto particolare, la deglutizione di oggetti non organici.

L'Inizia è abbastanza innocuo, ma le cose progrediscono piuttosto rapidamente e la piega che prenderanno è difficile da guardare. Notiamo che questi oggetti la danneggiano piuttosto gravemente, e la cosa incredibile è che sembra proprio che il trailer si stia trattenendo un bel po'.

Il cast del film comprende anche Denis O'Hare ed Elizabeth Marvel. Carlo Mirabella-Davis ha diretto e scritto la sceneggiatura, con lo studio che pubblicherà l'opera in VOD dal prossimo 6 marzo. Dal Tribeca Film Festival, il film si è assicurato una percentuale di gradimento dell'88% sull'aggregatore di recensioni professionali Rotten Tomatoes.

Qui sotto potete trovare anche il primo poster ufficiale.

Haley Bennet è famosa per i ruoli ne La Ragazza del Treno e per il remake de I Magnifici Sette.