Dove si svolge Avatar? Tutto sulla saga sci-fi di James Cameron

In attesa di vedere le prime immagini ufficiali dell'atteso Avatar 2, la cui lavorazione sta proseguendo in vista dell'uscita fissata a dicembre 2022, torniamo a parlare del primo capitolo del 2009 firmato da James Cameron e in particolare della sua ambientazione.

Gli eventi della saga sci-fi si svolgono su Pandora, una delle quattordici lune del pianeta gigante gassoso Polifemo, appartenente al sistema stellare di Alfa Centauri. Per come siamo abituati, tuttavia, Pandora appare a prima vista come un semplice pianeta: si tratta infatti di un mondo caratterizzato da enormi foreste pluviali che potrebbero ricordare alla lontana quelle della Terra.

La specie principale che abita Pandora sono i Na'vi, popolazione indigena che abbiamo imparato a conoscere e amare già con il primo Avatar. La cosa che li distingue maggiormente dagli esseri umani, oltre che per le ovvie differenze fisiche come l'altezza, è la "coda neurale" caratteristica di gran parte della fauna di Pandora, la quale viene utilizzata per creare una connessione a livello biochimico con le piane e gli animali dotati di una simile appendice.

Il vasto immaginario del franchise verrà sicuramente esplorato ancora più in profondità grazie ai quattro sequel di Avatar in arrivo nel 2023, 2025, 2027 e 2029, il primo dei quali si concentrerà principalmente sulle ambientazioni marine e sottomarine. Per un primo assaggio, vi rimandiamo agli splendidi concept di Avatar 2 diffusi dall'account ufficiale della saga.