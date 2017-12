Sverrir Gudnason è ufficialmente nel cast di The Girl in the Spider's Web

Il personaggio diha un nuovo volto al cinema. Il sitoconferma che l'attore dell'acclamato, è entrato ufficialmente nel cast dinei panni di Blomkvist.

L'adattamento cinematografico di Quello che non uccide è, nuovamente, sviluppato dalla Sony Pictures. Il ruolo è stato interpretato originariamente dall'attore Mikael Nyqvist, scomparso lo scorso giugno, nella trilogia originale Millenium mentre Daniel Craig gli ha dato il volto nel remake americano firmato da David Fincher.

In questa nuova versione sarà Claire Foy ad interpretare il personaggio iconico di Lisbeth Salander, ruolo che fu prima di Noomi Rapace e, successivamente, di Rooney Mara. "Non posso essere eccitato più di cosi di avere a bordo Claire nei panni iconici di Lisbeth Salander" aveva spiegato il regista, Fede Alvarez in un comunicato della Sony riguardo il casting della Foy "Claire è un'attrice di talento piuttosto raro che inietterà nuova vita in Lisbeth. Non vedo l'ora di portare al cinema questo nuovo episodio, con Claire al suo centro".

Nel cast della nuova pellicola troveremo anche Sylvia Hoeks e Cameron Britton. La sceneggiatura è stata scritta da Steven Knight, Fede Alvarez & Jay Basu. Il film sarà basato sul quarto romanzo della saga, titolato in Italia Quello che non uccide. Scott Rudin, Søren Stærmose, Ole Søndberg, Amy Pascal, Elizabeth Cantillon, Eli Bush e Berna Levin produrranno il nuovo film.

Il film uscirà il 19 ottobre 2018.