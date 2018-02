Svelato il working title del film di Captain Marvel con Brie Larson

Mentre le riprese del lungometraggio proseguono nel pieno rispetto della tabella di marcia stabilita, ci giungono nuove notizie sul prossimo cinecomic dell’Universo Cinematografico Marvel incentrato sull’esperta pilota. Nel prosieguo troverete il working title di Captain Marvel

Il titolo di lavorazione viene generalmente adottato per tenere lontano in particolar modo i curiosi durante la fase delle riprese e, il più delle volte, la scelta non è casuale ma ha quasi sempre un’attinenza con il progetto in stato di lavorazione. Non a caso il titolo scelto per Captain Marvel è “Open World” e, considerata la portata cosmica ed universale della supereroina e di ciò che ruota attorno alla sua storia (gli Skrull ne sono un esempio lampante), non c’è da meravigliarsi poi così tanto di questa opzione scelta dai piani alti dei Marvel Studios.

Non si sa ancora molto riguardo all’arco narrativo della pellicola, se non che sarà ambientata negli anni ’90 e racconterà le origini della protagonista interpretata dal premio Oscar Brie Larson. La razza aliena degli Skrull farà da antagonista alla supereroina di casa Marvel.

Diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, la sceneggiatura del cinecomic dei Marvel Studios è stata oggetto di diversi rimaneggiamenti a cura di Meg LeFauve, Nicole Perlman ed, infine, di Geneva Robertson-Dworet. La fotografia è stata affidata all’inglese Ben Davis (Guardiani della Galassia, Tre manifesti a Ebbing, Missouri), mentre il reparto scenografico è ad opera del candidato all’Oscar Andy Nicholson (Gravity, Jurassic World - Il regno distrutto).

Il cast artistico è composto per il momento da Brie Larson (Carol Danvers / Captain Marvel), Ben Mendelsohn, Samuel L. Jackson (Nick Fury), Jude Law (Walter Lawson / Mar-Vell) e DeWanda Wise.

Negli Stati Uniti Captain Marvel uscirà nelle sale cinematografiche l’8 marzo 2019.