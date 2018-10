Svelato il villain del film dedicato al personaggio di Morbius?

Il prossimo cinefumetto della Sony Pictures ispirato ai fumetti della Marvel ad esser realizzato sarà Morbius, il Vampiro vivente che vedrà impegnati Daniel Espinosa alla regia e Jared Leto come protagonista.

Ora il That Hashtag Show sembra svelare quale villain affronterà Morbius nella sua prima avventura cinematografica. Qualche mese fa, il sito aveva speculato sulla possibilità che Emil Nikos, il suo miglior amico nei fumetti e, successivamente, 'nemico' di Morbius, fosse anche il villain del film.

Invece ora il sito afferma che il nemico che affronterà l'antieroe nella pellicola stand-alone è un altro. Morbius affronterà il suo vecchio amico Loxias Crown! Mentre Nikos sarà nel film, sarà Loxias Crown a dare filo da torcere al personaggio. Per capirci, sembra che Loxias Crown non sia altro che la trasposizione cinematografica del supercattivo noto come Crown ed apparso sulle pagine dei fumetti nel 1997.

Secondo il sito, in questa versione, Loxias Crown è affetto dalla stessa malattia sanguigna di Michael Morbius. Crown, come Morbius, si curerà allo stesso modo dell'amico ma sceglieranno due strade differenti: mentre Morbius tenterà di combattere la sua sete di sangue, Crown diventerà una letale macchina assassina.

Cosa ne pensate di questa possibile trasposizione cinematografica?