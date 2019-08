Svelato ufficialmente il titolo del 25° film di James Bond!

I rumor di qualche tempo fa non erano del tutto esatti, ma, a quanto pare, ci andavano vicino. E cosi, dopo mesi di speculazioni, è stato ufficializzato il titolo del venticinquesimo film della saga di James Bond.

Come confermato da un video-teaser su Twitter (che trovate allegato in calce alla notizia) il venticinquesimo episodio della saga cinematografica dedicata al personaggio di James Bond sarà titolato ufficialmente No Time To Die.

MGM ha svelato il titolo pochi minuti fa ed il web è già in delirio. Daniel Craig, avvistato sul set spesso alla guida della famosa Aston Martin, tornerà ad interpretare l'agente 007 James Bond in questo nuovo episodio che, come confermato mesi fa, sarà distribuito a livello internazionale dalla Universal Pictures tramite un nuovo accordo siglato insieme alla MGM. Cary Fukunaga è alla regia del nuovo episodio, sostituendo in corsa Danny Boyle, il quale aveva abbandonato il progetto poco tempo prima dell'inizio delle riprese.

Rami Malek sarà il villain. Nel cast troveranno posto anche Naomie Harris, Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Lea Seydoux, Ana de Armas, Ben Wishaw, David Dencik e Lashana Lynch. Stando alle notizie, No Time To Die sarà l'ultimo film della saga con Craig protagonista iniziata nel 2006 con Casino Royale e continuata con Quantum of Solace, Skyfall e Spectre.

L'uscita è prevista per il prossimo anno.