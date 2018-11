Svelato il titolo ufficiale della nuova versione di Deadpool 2

E' Deadline a confermare la notizia: Deadpool 2 di David Leitch tornerà questo Natale in USA con una nuova versione (PG-13, per intenderci) ma non sarà titolato The Deadpool Before Christmas.

Il titolo ufficiale della nuova versione del cinecomic sarà Once Upon a Deadpool e debutterà in USA il 12 dicembre (non sappiamo se e quando arriverà in Italia). Inoltre il sito conferma che da ogni biglietto venduto, un dollaro sarà donato in beneficenza nella lotta al cancro.

"Abbiamo girato delle nuove scene. E di recente. Dopo Deadpool 2 ci siamo seduti e ci siamo detti 'facciamo un film PG-13', 'parliamo di Deadpool'. Abbiamo proposto delle idee ed è Ryan Reynolds che è andato allo studio." avevano dichiarato gli sceneggiatori, Rhett Reese & Paul Wernick "La Fox ci ha detto 'facciamolo, accendete le telecamere'. Due mesi fa ci trovavamo negli studi di posa a giare ancora. Ryan era in costume e tutta la gang era di nuovo insieme, con David Leitch alla regia, divertendoci un mondo. E' venuto fuori bene, siamo molto eccitati". "Non è solo per i bambini, ma anche per le persone che adorano Deadpool" continuano i due "E' divertente e creativo ed è una cosa che soltanto Deadpool potrebbe fare. Sarà divertente non solo per un nuovo pubblico, ma anche per lo stesso pubblico che ha già visto ed amato i primi due film".