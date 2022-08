Svelato il segreto di Captain America. Mark Ruffalo e le scuse ai fan

Se i dubbi su dove possa trovarsi Steve Rogers al momento appaiono più fitti che mai, un dettaglio della sua vita privata è stato reso noto da poco. A vuotare il sacco in maniera decisa è stata la serie tv She-Hulk.

L' avvocatessa Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner, ha fornito dettagli interessanti circa la vita personale del nostro Captain America. Lo stesso Mark Ruffalo in una recente intervista, senza giri di parole, si è lasciato andare riguardo la faccenda: "Ho riso a crepapelle. Mi sono detto: 'Qualcuno deve parlarne con Capitan America?' Non l'ho fatto. Avevo paura che lo facesse tagliare. Ormai è troppo tardi, amico. Il gatto è fuori dal sacco".

La risposta dei fan non si è fatta di certo attendere e l'attore di Hulk ha dovuto rimediare, chiedendo scusa per una, a detta di molti, mancanza di delicatezza. Ruffalo ha poi aggiunto che sono questi gli aspetti riguardo i vari personaggi che più lo incuriosiscono: "È tutta la parte umana che di solito non riusciamo a vedere. La cosa bella di questo show è che li vediamo come esseri umani, quali sono le loro vite e quali sono le loro storie".

Certo è che questo risultava essere uno dei più grandi misteri dell'universo Marvel. She-Hulk ci ha rivelato che Captain America è vergine e con la sua sprezzante comicità ha fatto finalmente chiarezza sulla questione.