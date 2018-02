Svelato il ruolo di Paul Bettany in Solo: A Star Wars Story!

E' stata finalmente rivelata l'identità del personaggio interpretato dain. Volete sapere qual è? La news potrebbe contenere anticipazioni.

Mentre i film precedenti della serie di Guerre Stellari si occupavano delle guerre galattiche tra il bene e il male, il prequel di Ron Howard porterà gli spettatori nei bassifondi.

È stato detto che Solo è infarcito di influenze sia occidentali che noir, ma Bettany stesso l'ha paragonato a un film di gangster, che è qualcosa che non abbiamo mai visto nelle pellicole precedenti di Guerre Stellari. In questo mondo, Han cerca di trovare la propria strada.

Paul Bettany è un Boss della criminalità di grande successo in Solo: A Star Wars Story. Il suo nome è Dryden Vos; l'attore si è aggiunto in ritardo al cast, lo ha fatto cioè, quando Ron Howard ha preso il comando alla regia. Kasdan che ha sceneggiato il film, ha descritto il personaggio di Bettany come una combinazione di "classe e spavalderia", dipingendo Dryden come qualcuno profondamente immerso nel mondo del crimine e apparentemente in cima alla "catena alimentare".

Si potrebbe affermare dunque, che è il personaggio che si pone come il villan della storia, in un certo senso.

Che ne dite? Curiosi di vedere il film?