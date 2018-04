Svelato il ruolo di Daredevil in Avengers: Infinity War!

Come vi abbiamo riportato qualche settimana fa, ihanno considerato l'idea di includere i personaggi dei serial tvall'interno di Avengers: Infinity War ma con esito negativo.

Invece, secondo il sito Dia d'enganyar nel film apparirà almeno un personaggio dei serial: Daredevil. Infatti la divisione cinematografica e quella televisiva hanno trovato un accordo, negli ultimi tempi, per farsi uno scambio di favori: in cambio di far riapparire Phil Coulson (Clark Gregg) nel prossimo Captain Marvel, la divisione cinematografica della Marvel ha acconsentito a far apparire Daredevil in una piccola parte in Avengers: Infinity War.

Come svelato dal sito, Charlie Cox riprenderà il ruolo del vigilante della Marvel anche nel film. Essendo in 'continuity' con il serial televisivo (abbiamo lasciato Matt Murdock ferito in ospedale alla fine della prima stagione di The Defenders), vedremo soltanto Matt Murdock senza costume. In una delle prime sequenze del film, l'Ordine Nero attaccherà New York devastando una parte della città mentre Iron Man, Dr. Strange, Wong e Banner tenteranno di fermerli; la distruzione colpirà anche l'ospedale in cui c'è Murdock, e questo - sebbene ancora ferito e scosso - aiuta suor Maggie e altri feriti ad uscire dall'edificio e ad essere salvati.

Insomma, un piccolo ruolo che farà sicuramente contenti i fan della Marvel. Anche quelli più creduloni.