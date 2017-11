Svelato il ruolo che ricoprirà Ben Mendelsohn in Captain Marvel?

Con tutto questo parlare di, sembra che tutto il resto sia passato in secondo piano. Ma ricordiamo che a marzo 2019 debutterà il primo film stand-alone dedicato al personaggio di

Ad interpretare la supereroina nota come Captain Marvel ci sarà l'attrice Premio Oscar Brie Larson; ad impersonare il villain, invece, Ben Mendelsohn, rumoreggiato per la parte del cattivo principale da svariati mesi ormai. Sebbene i Marvel Studios non abbiano ancora confermato ufficialmente il suo ingresso nel cast, lo stesso attore visto in Rogue One: A Star Wars Story sembra aver dato per scontata la sua partecipazione al cinecomic Marvel.

Ma chi interpreterà? That Hashtag Show non ha dubbi e riporta un nome che non dovrebbe lasciar sorpresi i fan della Casa delle Idee. Come vociferato da tempo, secondo il sito, Mendelsohn dovrebbe dare il volto al personaggio di Yon-Rogg, il tiranno ufficiale dei Kree, che ha avuto un passato burrascoso non solo con il personaggio di Carol Danvers/Captain Marvel ma anche con Mar-Vell stesso che, in questo nuovo adattamento, dovrebbe essere interpretato da Jude Law.

La pellicola, diretta da Anna Boden & Ryan Fleck, sarà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a partire dal marzo 2019, due mesi prima dell'arrivo dell'atteso quarto episodio sugli Avengers ancora senza un titolo ufficiale.