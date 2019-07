Svelato il nome del regista della serie Amazon su Il Signore degli Anelli

Il Signore degli Anelli ha finalmente il suo regista. Amazon ha deciso di caricare sulle spalle di Juan Antonio Bayona la responsabilità di non far rimpiangere l'apprezzatissimo lavoro di Peter Jackson sulla ben nota trilogia cinematografica.

Bayona è comunque tutt'altro che un regista alle prime armi: la sua pur breve filmografia conta successi come The Impossible, film del 2012 con Naomi Watts ed Ewan McGregor, ma soprattutto il recente Jurassic World: Il Regno Distrutto (2018) seguito del Jurassic World del 2015.

Con il nome di Bayona assume quindi contorni più certi il quadro dello staff che opererà dietro le quinte del film: per quanto concerne la sceneggiatura era invece stato annunciato poco tempo fa l'ingaggio di Bryan Cogman, figura ben nota ai fan di Game of Thrones del cui team di sceneggiatori ha fatto parte.

Le riprese dell'adattamento targato Amazon della celebre opera di J.R.R. Tolkien inizieranno quest'estate e le premesse sono ottime: per la serie è stato infatti stanziata una cifra superiore al miliardo di dollari, budget a dir poco impressionante che ha fatto storcere il naso ad Elijah Wood, che ha ritenuto insensato un tale investimento. Parere sincero o conflitto d'interessi? Ciò che è certo è che la serie e i film non dovrebbero, almeno inizialmente, entrare in conflitto: gli episodi di questa prima stagione dovrebbero infatti essere ambientati durante la Seconda Era, ben prima degli eventi della trilogia principale.