Svelato il progetto segreto di Taika Waititi: si intitola Next Goal Wins e parla di calcio

Nelle scorse ore vi avevamo segnalato che Taika Waititi era al lavoro su un misterioso progetto sviluppato da Fox Searchligh, e adesso Deadline ha svelato di cosa si tratta.

Il film è intitolato Next Goal Wins, sarà scritto e diretto dall'acclamato regista di Thor: Ragnarok ed è basato su un documentario sul calcio britannico realizzato nel 2014 dai registi Mike Brett e Steve Jamison: la storia - per lo meno quella del documentario in questione - segue l'allenatore olandese Thomas Rongen nel tentativo quasi impossibile di trasformare la squadra di calcio delle Samoa Americane da perenni perdenti a possibili nuovi vincitori.

Il film venne presentato in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival 2014, dove vinse il miglior documentario ai British Independent Film Awards di quell'anno. Waititi sta adattando il progetto con Iain Morris, propostogli da Andy Serkis e Jonathan Cavendish tramite Imaginarium Productions, che aveva opzionato i diritti sul documentario Next Goal Wins già nel 2015.

Sempre la Fox Searchlight rilascerà Jojo Rabbit, nuovo film scritto e diretto da Waititi, a partire dal 18 ottobre prossimo negli Stati Uniti. Il progetto sarà presentato in anteprima al Toronto International Film Festival e sarà l'ultimo impegno del regista prima dell'inizio della produzione di Thor: Love & Thunder, prevista per i primi mesi del 2020 con una sceneggiatura già completa.