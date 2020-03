Svelato il nuovo suggestivo horror della Blumhouse Productions?

Nel corso di una recente intervista con Collider, l'acclamato produttore Jason Blum ha anticipato una nuova idea per il prossimo film della sua Blumhouse Productions.

Forse alcuni di voi sapranno già che, ogni anno, gli Universal Parks che sorgono in tutto il ondo tra Los Angeles, Singapore, Osaka e Orlando ospitano l'anteprima mondiale della Notte di Halloween della Universal: l'evento speciale presenta attrazioni di case stregate dentro le quali gli ospiti possono avventurarsi a loro rischio e pericolo, insieme a giochi originali create dal team che gestisce la struttura e tratte dai film horror più amati. Per farvi un'idea più chiara, guardate Lupita Nyong'o ricreare l'horror Noi per la festa di Halloween 2019.

Stando a quanto dichiarato da Blum, comunque, questa idea già di per sé molto meta-cinematografica potrebbe fare il giro e ritrovarsi effettivamente al centro di un film: "Sì! Sicuramente!" ha detto Blum a Collider quando gli è stato chiesto se la Halloween Horror Nights possa diventare un film. "Ne abbiamo parlato seriamente. Non abbiamo ancora architettato un modo per far quadrare le varie idee, ma c'è sicuramente tanto materiale per un vero e proprio film dietro al concetto di Halloween Horror Nights".

Cosa ne pensate di questa possibilità? Conoscevate la Halloween Horror Night? Ditecelo nella sezione dei commenti.

