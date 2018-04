Svelato il logo del titolo di Terminator 6 al CinemaCon di Las Vegas

Durante il CinemaCon in corso in questi giorni a Las Vegas è stato mostrata la grafica del logo di Terminator, al momento priva di un titolo ufficiale. Dietro la scritta anche Linda Hamilton, che torna nel franchise nel ruolo della protagonista femminile Sarah Connor, a quasi trent'anni di distanza da Terminator 2 - Il giorno del giudizio.

Lo stile del logo ricorda molto quello del film del 1984 che diede il via alla saga. Un ulteriore segnale di quanto si voglia tornare ai fasti dei primi due film a cavallo tra gli anni '80 e gli anni '90. Linda Hamilton tornerà a recitare al fianco di Arnold Schwarzenegger, che a sua volta riprenderà il ruolo di T-800. Al momento il titolo è semplicemente Terminator ma è probabile che in futuro possa essere svelato il titolo specifico del film.

Terminator sarà un sequel diretto dei primi due film, Terminator (1984) e Terminator 2 - Il giorno del giudizio (1991), che a quanto pare ignorerà i capitoli successivi, certamente poco fortunati sia a livello di critica che di pubblico.

James Cameron, di nuovo parte integrante del progetto, aveva rilasciato queste dichiarazioni a Collider:"I film di Terminator riguardano l'intelligenza artificiale. Ma direi che lo stiamo osservando in modo diverso rispetto a quando scrissi la storia nel 1982. Era il classico 'tecnologia cattiva, computer intelligente cattivo'. Ma al giorno d'oggi deve avere una prospettiva molto più sfumata. Quindi 'computer intelligente cattivo ma..'. Questo è il nuovo motivo'".

Il piano per il futuro è creare una nuova trilogia, introducendo una nuova trama e nuovi personaggi che diventeranno i nuovi protagonisti del franchise. Recentemente, Gabriel Luna e Natalia Reyes sono stati annunciati nel cast con Mackenzie Davis e Diego Boneta. La produzione del film inizierà quest'estate, con una data d'uscita prevista per il 22 novembre 2019. La regia è affidata a Tim Miller.