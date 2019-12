Svelato l'insospettabile cameo segreto di J.J. Abrams in Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Il soddisfacente Star Wars: L'ascesa di Skywalker ha introdotto nella Saga alcune nuove conoscenze più o meno essenziali ai fini della storia, come ad esempio Jannah (Naomi Ackie) o Zorii Bliss (Keri Russell), ma tra queste figura anche il piccolo robottino D-O, talmente adorabile da superare persino BB-8.

Un megafono come testa e una ruota come corpo e la nuova mascotte di Star Wars è servita. Insieme all'ingegnere Babu Frik, D-O ha catturato immediatamente il cuore dei fan molto più di quanto fatto dai Porg ne Gli ultimi Jedi, e questo grazie alle sue sparute ma divertenti linee di dialogo, alla sua voce modulata e a una presenza leggera lungo tutta l'ultima avventura di Rey, Finn e Poe.



Qualcuno ha però fornito la sua voce a D-O e scopriamo che proprio J.J. Abrams ha scelto di ricoprire questo insospettabile cameo all'interno de L'ascesa di Skywalker, impossibile in realtà da individuare a causa del modulamento dell'intonazione e del timbro della voce del regista. Forse i fan più sfegatati ci saranno riusciti.



È comunque un cameo interessante perché D-O è sostanzialmente un bambino maltrattato e abbandonato con seri problemi di fiducia, tanto che la sua frase più iconica è "no, grazie", pronunciata quando qualcuno cerca di toccarlo e avvicinarsi senza il suo consenso.



Cosa ne pensate? Lo avevate individuato? Vi lasciamo alla recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker e all'intervista a Chewbecca.