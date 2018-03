Svelato l'incontro tra Cap e Thor in Avengers: Infinity War, Feige parla delle... morti

ha svelato il primo incontro tra i personaggi di) e) nell'attesissimo Avengers: Infinity War dei

Come svelato dal sito, Captain America e Thor si incontreranno di nuovo in Wakanda. Thor avrà la sua nuova arma, la Stormbreaker, mentre Cap il suo nuovo scudo; sono nel bel mezzo di soldati Wakandiani e delle varie tribù e sono pronti per combattere un'orda di alieni conosciuti come Outriders.

Secondo Entertainment Weekly il seguente scambio di battute potrebbe finire come non finire nel montaggio finale, ma secondo il sito Cap dirà a Thor "Capelli corti ora? Bella scelta", che porterà il Dio del tuono a replicare "Anche te. La barba. Da duro".

Intanto, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha parlato delle possibili morti dei personaggi in Avengers: Infinity War e se queste, in tal caso, siano definitive o meno: "Si. Voglio dire, potrei farvi una lista di personaggi che abbiamo ucciso nei nostri film e non sono mai tornati, ma se parliamo dei personaggi 'grossi'... direi di sì, potrebbe accadere. Le persone devono stare attente a quel che desiderano".

Ricordiamo che l'atteso Avengers: Infinity War debutterà nei cinema italiani il prossimo 25 aprile.