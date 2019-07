Svelato il destino di Gamora dopo lo schiocco di dita alla fine di Avengers: Endgame

Tra tutte le informazioni su Avengers: Endgame discusse durante il loro panel dedicato al Comic-Con 2019, gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely hanno anche trovato il modo di svelare il fato di Gamora.

Come sappiamo, alla fine di Avengers: Endgame Iron Man usa il nuovo Guanto dell'Infinito per spazzare via Thanos e il suo esercito proveniente dal 2014 ... e in molti hanno creduto che anche Gamora, essendo arrivata dal passato insieme a suo padre, avesse subito la stessa sorte.

Ebbene, i due autori hanno spiegato che la "nuova" Gamora è sopravvissuta allo schiocco di dita di Tony Stark. Dove si sia nascosta e cosa sia stato di lei, hanno aggiunto McFeely e Markus, sarà spiegato in Guardiani della Galassia Vol. 3, che come sappiamo sarà scritto e diretto da James Gunn.

Il film, insieme al resto della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, dovrebbe essere fra i titoli che saranno annunciati questa notte, quando Kevin Feige e i Marvel Studios terranno un panel esclusivo nella Sala H del Comic-Con.

Il film, insieme al resto della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, dovrebbe essere fra i titoli che saranno annunciati questa notte, quando Kevin Feige e i Marvel Studios terranno un panel esclusivo nella Sala H del Comic-Con.

