Svelato un collegamento tra The Dark World e Infinity War, ecco l'eroe che...

Anche se non sappiamo ancora il titolo di Avengers 4, molti sono i fan che non vedono l'ora di vedere cosa accadrà, soprattutto dopo gli eventi dell'ultimo Avengers: Infinity War, uscito lo scorso aprile nei cinema di tutto il mondo.

ATTENZIONE! SPOILER!



E proprio su questo film abbiamo due nuove 'scoperte' fatte su Reddit. La prima riguarda i supereroi che vediamo nella pellicola... sapevate che uno di loro non incontra mai Thanos nella pellicola e non ha mai uno scontro diretto con lui? Esatto. C'è un eroe che non ha la '(s)fortuna' di incontrarlo ed è Rocket! Infatti quando i Guardiani della Galassia incontrano Thanos su Knowhere, lui si trova a Nidavellir con Thor e Groot. E quando, invece, Thanos attacca la Terra, lui è l'unico a non sferrare alcun colpo su di lui o ad avvicinarsi al villain. I fan si interrogano sul perché: che sia un errore di montaggio? Che sia un problema logistico (Rocket, Thor e Groot non dovrebbero essere 'in contatto' via radio con gli altri eroi e questo spiegherebbe il colpo di Thor a Thanos solo dopo la morte di Visione, in ritardo, mentre per Groot era probabile che fosse già vicino agli altri)?

Intanto è stato svelato anche un collegamento tra questo film e Thor: The Dark World. Nel sequel su Thor, quando Erik Selvig spiega l'Universo 616, sulla lavagna leggiamo Nidavellir, appunto il pianeta che poi Thor visiterà soltanto 5 anni dopo in Infinity War (trovate l'immagine qui sotto)!