Svelato il cast di Justice League Dark: Apokolips, ecco un primo sguardo ufficiale

Dopo i commenti di Guillermo De Toro sul suo film mai realizzato sulla Justice League Dark, è tempo di concentrarci sul nuovo progetto dedicato al gruppo di supereroi DC in arrivo per Warner Bros. Home Entertainment.

Stiamo parlando di Justice League Dark: Apokolips, film animato sequel di Justice League: War che vedrà il team guidato Constantine, Superman e Raven alle prese con Darkseid, il dio tiranno di Apokolips. Mentre il primo film era basato sull'arco narrativo di Geoff Johns e Jimmy Lee, il nuovo capitolo non sarà un adattamento diretto di Apokolips War.

In calce alla notizia potete trovare un primo sguardo al film pubblicato in esclusiva da Comicbook.com, che ha reso noti anche tutti i doppiatori del film in quello che viene descritto come "il più grande cast di supereroi della storia del DC Universe."

A doppiare Constantine, Superman e Raven troveremo rispettivamente Matt Ryan, Jerry O'Connell e Taissa Farminga, con al loro fianco Jason O'Mara come Batman, Rosario Dawson come Wonder Woman, Shemar Moore come Cyborg e Christopher Gorham come Flash. Ci saranno inoltre Rebecca Romijn e Rainn Wilson rispettivamente nei panni di Lois Lane e Lex Luthor.

Tony Todd presterà la voce a Darkseid, mentre nel resto del cast troveremo Camilla Luddington come Zatanna, Ray Chade come Jason Blood(Etrigan, Roger R. Cross come Swamp Thing, Liam McIntyre come Captain Boomerang, Hynden Walch come Harley Quinn, Stuart Allan come Robin, Sachie Alessio come Lady Shiva e infine John DiMaggio come King Shark.

A proposito del gruppo di supereroi DC, J.J. Abrams sta sviluppando per la Warner Bros. dei nuovi progetti legati alla Justice League Dark che arriveranno al cinema e in TV (o streaming).