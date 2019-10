Svelato il cast definitivo di Assassinio sul Nilo, ci sono Gal Gadot e Armie Hammer

Kenneth Branagh ha ufficialmente iniziato le riprese di Assassinio sul Nilo, atteso sequel del suo Assassinio sull'Orient Express basato a sua volta sull'omonimo romanzo di Agatha Christie.

Oltre al ritorno di Branagh nei panni del leggendario Hercule Poirot, il cast del film sarà composto da Tom Bateman (confermato nel ruolo di Bouc), Gal Gadot, Armie Hammer, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders, e Letitia Wright.

Scritto nuovamente da Michael Green, Assassinio sul Nilo sarà girato interamente in 65mm. Ecco la nota ufficiale di Branagh al riguardo: "I crimini di passione sono pericolosamente sexy. Agatha Christie ha scritto una storia avvincente di caos emotivo e violenta criminalità, e Michael Green ha scritto ancora una volta una sceneggiatura perfetta. Con un prezioso gruppo di collaboratori artistici di lunga data e un brillante cast internazionale, è un vero piacere unirsi a Disney, Fox, e Agatha Christie, Ltd nel portare questo audace thriller sul grande schermo. Ci sono dei nuovi e significativi colpi di scena, un maestoso personaggio desertico e un'opportunità per celebrare l'intrattenimento sul grande schermo con una gloriosa celluloide da 65 millimetri!"

Di seguito potete leggere la sinossi ufficiale del film: "In Assassinio sul Nilo, l'avventura egiziana di Hercule Poirot a bordo di un affascinante imbarcazione fluviale si trasforma in una terrificante ricerca di un assassino quando un'idilliaca luna di miele è interrotta da una serie di morti violente. Questa sinistra e ossessiva storia d'amore e le sua conseguenze omicide si svolgono in un epico panorama di pericolo e presentimento, con colpi di scena talmente sconvolgenti da lasciare il pubblico turbato e in dubbio fino allo scioccante epilogo."

Assassinio sul Nilo debutterà nelle sale il 9 ottobre 2020. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di Assassinio sull'Orient Express