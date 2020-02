Svelato il cammeo di JD Dillard, prossimo regista Star Wars, nell'Episodio IX

Quasi quanto l'inaspettato ritorno dell'Imperatore Palpatine, poche ore fa è stato annunciato un nuovo film di Star Wars che, stando ai primi aggiornamenti, sarà diretto da JD Dillard: adesso scopriamo che ha già collaborato col franchise lucasiano in Star Wars: L'ascesa di Skywalwer grazie ad uno speciale cammeo.

Se state facendo mente locale, cercando di ricordare il suo volto tra i numerosi apparsi nelle quasi due ore di pellicola, la cosa potrebbe rivelarsi più difficile del previsto, poiché Dillard è stato tutto il tempo col viso coperto dall'armatura dello Stormtrooper FN-1226.

Questa non è la prima collaborazione con i precedenti registi della saga spaziale: durante i suoi primi tempi ad Hollywood, quando iniziava ad affacciarsi ai primi progetti, lavorava come receptionist nella casa di produzione Bad Robots di J.J. Abrams . Nonostante nessuno dei piani di Dillard andò in porto, ebbe l'opportunità di lavorare a stretto contato col regista:

"Quest'anno passato sul set a vedere all'opera uno dei miei registi preferiti su quella che è forse la mia saga preferita è stata la miccia che mi ha fatto desiderare di andare oltre la semplice scrittura e di avvicinarmi alla regia", ha dichiarato qualche anno fa, " Il mio primo film, in un certo senso, è stato ampiamente ispirato da Il risveglio della Forza, che per me fu un film davvero speciale e anche un po' bizzarro.Ho cercato d'imparare tutto il possibile anche dalle più piccole tecniche di regia, ma anche su come relazionarmi agli altri e alla troupe, come parlare alle persone e agli attori, non solo la parte tecnica della regia."

Non è ancora chiaro come e quando, sia nella timeline della saga che negli slot cinematografici, andrà ad inserirsi il progetto di Dillard, quel che è certo è che la pellicola che dirigerà sarà un capitolo a sé stante rispetto a quello su cui stanno lavorando Kevin Feige e Rian Johnson.

Con l'arrivo di Dillard, le sedie di regia alla Lucasfilm sembrerebbero essere in esaurimento,m soprattutto dopo che anche Taika Waititi si è detto interessato ad una partecipazione al franchise.

Seguiteci per altri aggiornamenti e, aspettando l'arrivo di Disney+ in Italia, vi ricordiamo che potrete trovarvi l'intero catalogo di Star Wars tra film e serie TV.