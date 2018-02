Svelato il cameo di Peter Parker nel film dedicato a Venom?

Il film dedicato al personaggio di Venom , in arrivo ad ottobre per la regia di, è piuttosto atteso dai fan dei fumetti, anche soltanto per curiosità.

ATTENZIONE! SPOILER!

Come saprete, nel film sarebbe previsto un cameo di Peter Parker/Spider-Man all'interno della pellicola, sempre con le fattezze di Tom Holland. Anche se tecnicamente non sarà collegato al Marvel Cinematic Universe, Venom lo sarà tecnicamente a Spider-Man: Homecoming; questo vuol dire che Peter Parker potrà comunque apparire, essendo un personaggio ancora in mano alla Sony Pictures!

E questo cameo in cosa consisterà? ScreenRant afferma - citando una fonte vicina alla produzione - che la sequenza con Holland sarebbe stata girata ad Atlanta e ambientata all'interno dell'edificio di Life Foundation. Il personaggio del Dr. Carlton Drake, interpretato da Riz Ahmed, accompagnerà una scolaresca all'interno di quell'edificio e tra questi ci sarebbe anche Parker. La fonte spiega che quella sequenza è stata girata in gran segreto proprio per evitare lo spoiler su Peter Parker.

Ovviamente non è confermato questo rumor, almeno al momento. Noi vi terremo aggiornati a riguardo.

"Volevamo essere il più possibile fedele ai fumetti. La nostra storia è basata principalmente su Protettore Letale e il Pianeta dei Simbionti. Posso promettervi che farò tutto il possibile per dare al mondo la miglior versione di Venom al cinema" ha spiegato in un'intervista il regista della pellicola, Ruben Fleischer. Ad interpretare il personaggio di Eddie Brock alias Venom ci sarà Tom Hardy.

"Eddie Brock è un personaggio incredibile. E' reale, autentico, divertente ma anche amareggiato ed una persona che ha commesso degli errori in passato. Vedere Tom dargli vita... è come essere in una master class, vedendolo recitare ogni giorno, prendendosi una buona dose di rischi perchè ama il personaggio." ha spiegato il produttore Matt Tolmach riguardo la performance dell'attore protagonista.

Nel cast, oltre ad Hardy, anche Michelle Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate, Scott Haze e Woody Harrelson.